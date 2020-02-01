أشواق مسامر تحتفل بتوقيع كتابها الأول في معرض الكتاب

احتفلت الـ"لايف كوتش" والكاتبة أشواق مسامر، بتوقيع كتابها الأول "يليق بكي" منذ قليل، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، وبدأت الكاتبة الندوة بالحديث عن سبب اختيارها الاسم والدعم الذي تلقته.

وقالت إن اختيار اسم الكتاب جاء بعد تفكير فيما يليق بنا، وهل يمكن اختيار ما نريده وفق ما يليق بنا أم لا، سواء العائلة والأصدقاء والمواقف الحياتية المختلفة، وأضافت أن الكتاب رسالة لكل فتاة لتجد حياة تليق بها، حيث أن لكل منا بصمة ومتفرد بشخصيته لذا يجب أن يختار ما يليق به نظرًا للاختلاف الطبيعي بين البشر، وعند هذا الاختيار يجب عدم الندم والرجوع عما يليق بنا.

وشكرت الكتابة زوجها الكاتب الصحفي محمود خليل، وقالت أنه الداعم الأول لها خلال أول تجربة كتابية لها، بالإضافة إلى أبنائها الثلاثة.

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وقالت أشواق أن الكتاب فكرته من قصة مصممة أزياء عاشت ظروفًا صعبة في بداية حياتها ولكنها تحولت، حيث تؤكد القصة أن المشاكل ستحل بمرور الوقت فهي قصة ملهمة الهمتها هي نفسها.

وقال محمود خليل الكاتب الصحفي، وزوج مؤلفة الكتاب أن كل ما أراده خلال العام الماضي هو أن يخرج كتاب زوجته للنور خلال فعاليات معرض الكتاب الحالي، بينما قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي خلال الندوة إن "محمود عمل مجهود هايل عشان يلفت الانتباه لكتاب أشواق مسامر وهي كمان قدمت له إهداء كبير في البداية فوراء كل رجل عظيم امرأة".

وأضاف أن الكتاب يقدم نصائح لارتداء الملابس في المناسبات المختلفة، فهو يقدم محتوى مختلف عن السائد.