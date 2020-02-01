تمارس اليوجا.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس صيفية على إنستجرام

كثيرًا ما شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، صورها أثناء ممارسة اليوجا، التي أظهرت لياقة ورشاقة جسدها.

وكان آخرها ما نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، اليوم السبت، وهي تمارس إحدى حركات اليوجا، مرتدية ملابس صيفية على البحر.

الفنانة علقت على الصورة قائلة: "صباح الخير".

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وتلقت "ياسمين" العديد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بهذه الحركات: "قلبي ودقاته" "بطلة قلبي" "حلاوتك بقى".

يذكر أن فريدة أبو الذهب، مدربة اليوجا التي تتمرن معها الفنانة الشابة، ياسمين صبري، تحدثت في وقت سابق في لقاء مع برنامج "MBC Trending"، المذاع عبر فضائية "MBC4"، وذكرت أن "ياسمين" تتمتع بنسبة تركيز عالية فلم تجد صعوبة في تدريبها: "هي رياضية.. وكمان عارفة حركات جسمها كويس ودي ميزة.. فتعلمت بسرعة".