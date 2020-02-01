ابنة الراحلة ماجدة: جوزي رجعني لأمي تاني يوم الفرح وقالي اتجوزتي ليه

أكدت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، على ارتباط والدتها الشديد بها وارتباطها بوالدتها، لدرجة أن والدتها لم تكن ترغب في تزويجها، خصوصا أن زوجها لم يكن مصريا، وكانت خائفة من أن يأخذها زوجها ويسافر خارج مصر "كانت مشكلتها الوحيدة في جوازي إنه عراقي ومش مصري، وكانت مشكلة والدته بردو إنه هيتجوز واحدة مش عراقية".

مسبتش ماما ولا مرة من أول ما أتجوزت.. كانت بتحب جوزي جدا وبتدعيله

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وأضافت غادة خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة "CBC"، أنها لم تذهب للعراق ولم تخرج خارج مصر نهائيا إلا بعد وفاة والدها، حتى أنها لم تقضي شهر العسل حتى لا تترك والدتها".

وقالت غادة نافع: "ولا مرة سافرت من غير ماما ولا قضيت شهر عسل بعيد عن بيتنا لدرجة إنه وداني لماما تاني يوم الفرح لما لقاني بعيط وقالي طيب اتجوزتي ليه"، "كل مخاوفها من جوزي اتقلبت لمحبة وبقت بتدعيله على طول".