رامي جمال عن زوجته: بنتخانق في اليوم 3 مرات.. والأخيرة: ربنا يرزقني بنونو حلو زيك

شاركت الفنانة ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة رومانسية لها برفقة زوجها.

وعلقت ناريمان على الصورة قائلة: "حبيبي اللي أنا وهو زي أي زوجين بنتخانق ونزعل بس دايما في ضهر بعض وساندين بعض ربنا يكتبلك الخير ويوفقك ويكتبلك كل حاجة حلوة على قد صبرك وتعبك ويرزقني منك في يوم من الأيام بنونو حلو زيك وأشوفك أحلى أب في الدنيا وعلى أد ما بعتبرك أنت ابني بس ميمنعش يبقى عندي اتنين رامي وربنا معايا".

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وتفاعل الفنان رامي جمال مع الصورة التي شاركتها زوجته، معلقًا، "ربنا يسعدك ويكتبلك معايا أكتر من اللي تمنيته، بس فعلا والله يا جماعة بنتخانق في اليوم 3 مرات، بس دي الحاجه اللي بتعرفني إننا عايشين وفي ضهرك لحد ما ربنا يسترد أمانته، لترد عليه ناريمان ممازحة، "يا ليليتك اللي مش معدية والله لأعطس في وشك وأنت نايم".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

رامي جمال كان أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو"، وسط دعم جمهوره وزملائه بالوسط الفني.