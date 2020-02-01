ناهد السباعي لـ"زلابيا": فكرتنيي بهبة رجل الغراب.. وهتعزميني على فرحك

علقت الفنانة ناهد السباعي على واقعة هدير محمد، الشهيرة بزلابيا، والتي تعرضت لحملات تنمر على مظهرها في حفل خطبتها، مما تسبب في تراجع العريس حسين خليفة عن ارتباطه بها.

وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة.. بصي يا قمر الراجل اللي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الأبيض دة.. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك أب حلو زيك بالظبط".

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ناهد السباعي: كل بنات العالم لو حطوا ميك أب مش حلو هيغير شكلهم

وأضافت السباعي: "كل بنات العالم لو حطوا ميك أب مش حلو هيغير شكلهم، وانتي أصلا حلوة، وياما ممثلين اتعرضوا للتنمر على شكلهم زيك وأكتر وأنا واحدة منهم.. ثقي في ربنا إنه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وفرحك اللي جاي أنا هتعزم عليه ونعملك أحلى ليلة لأحلى بنوتة.. زلابيا.. لا للتنمر .. هبة رجل الغراب".

هدير محمد، التي أُطلق عليها إعلاميا "عروس التنمر"، تعرضت للسخرية عقب تداول مواد مصورة لها من حفل خطبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أُعد لها بأحد شوارع منطقة روض الفرج بالقاهرة، ما تسبب في إصابتها بالاكتئاب، وانعزالها عن المجتمع لـ3 أيام، حتى أقنعتها خبيرة التجميل ياسمين صبحي، بوضع "ميك أب" لها بطريقة احترافية، وتقديم جلسة تصوير مجانية تبرز جمالها.

عريس "زلابيا": انتشار فيديو عروستي "غير لائق"

وفي أول تعليق، قال عريس "زلابيا" لـ"الوطن": "أنا مسبتهاش بسبب التريقة، هي حلوة من الأول، وكانت عجباني في الفرح"، موضحا أن انتشار مقطع فيديو "الكوافير" بين أهالي منطقته، دفعه لاتخاذ قرار الانفصال، والذي ظهرت خلاله العروس أثناء وضعها "الباديكير والمانيكير" في "الكوافير"، مرتدية "بيجاما"، وهو ما اعتبره صاحب الـ40 ربيعا أمرا غير لائق، وينتقص من رجولته.