الامارات | أردني صادرت البلدية بسطته ينتحر شنقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني صادرت البلدية بسطته ينتحر شنقاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلعت أعمال شغب في إربد، شمال الأردن، اليوم السبت، بعد إقدام صاحب بسطة على الانتحار شنقا إثر مصادرة البلدية بسطته.
وأغلق محتجون شارع القدس بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة بعد قيام عشريني بالانتحار شنقا على خلفية قيام بلدية اربد بمصادرة بسطته.
وأشاروا إلى أن البلدية أقدمت أكثر من مرة على مصادرة بسطته، التي تعد مصدر دخله الوحيد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مصادرة البسطه وإحالتهم للقضاء.
بدوره، نفى مفتش عام البلدية، مؤيد دحادحة، قيام البلدية بمصادرة بسطته هذه الأيام، مشيرا إلى أن آخر مصادرة للبسطة كانت قبل شهر، وتم إرجاعها له في اليوم التالي.
وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية تطوق البلدية كإجراء احتراز .
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