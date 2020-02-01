الامارات | نانسي عجرم تطرح «قلبي يا قلبي».. مراهقة تتعرف على الحب

شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح «قلبي يا قلبي».. مراهقة تتعرف على الحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم «كليب» أغنيتها الجديدة «قلبي يا قلبي» عبر قناتها على موقع «يويتوب» اليوم.

وتظهر الفنانة في الأغنية كفتاة مراهقة تقع للمرة الأولى في الحب. وحظيت الأغنية بعد طرحها بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الفنانة، وتجاوز عدد المشاهدات من 800 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.

وتعد الأغنية العمل الفني الأولى لنانسي بعد أزمة قتل مقتحم الفيلا الخاصة بها على يد زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم.