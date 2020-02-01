من الفلفل إلى الحليب.. تعرف على تاريخ صناعة الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعد الشوكولاتة أشهر أنواع الحلوى بين الكبار والأطفال، في جميع أنحاء العالم.

ويعود تاريخ صناعة الحلوى إلى آلاف السنين، وتطورت خلالها لتصل إلى الأشكال الجديدة والمذاقات المختلفة التي نعرفها اليوم.

نستعرض لكم تاريخ صناعة الشوكولاتة على مدار التاريخ، كما أوضح موقع "history".

اكتشاف الشوكولاتة

تصنع الشوكولاته من ثمرة أشجار الكاكاو، وموطنها الأول في أمريكا الوسطى والجنوبية، وتسمى "بالثمار القرون" إذ يحتوي كل قرن على حوالي 40 حبة كاكاو.

ويُعتقد أن حضارة الألومك هي أول من استخدم مشروب الكاكو، ثم انتقلت بعد ذلك إلى حضارة المايا في أمريكا الوسطى ومنها إلى أوروبا.

وعرفت حضارة المايا مشروب الشوكولاتة المصنوع من الكاكاو، وكان متاحًا لجميع فئات الشعب وليس الأثرياء فقط.

وكان هذا المشروب حاضرًا دائمًا على موائد الطعام لدى حضارة المايا، حيث يتناوله بعد وجباتهم مباشرة، وكان يتم دمجه مع الفلفل الحار، أو العسل، أو الماء.

-صناعة الشوكولاتة

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تُرجح أغلب الروايات التاريخية انتشار الشوكولاتة في أوروبا من خلال إسبانيا، وذلك في القرن الخامس عشر الميلادي.

وانتشرت الشوكولاتة بعد ذلك في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفع الطلب عليها إلى درجة "الهوس".

الذوق الأوروبي، لم يكن راضٍ عن وصفة مشروب الشوكلاتة القديمة التقليدية، فصنعوا مذاق خاص من الشوكولاتة الساخنة مع سكر القصب والقرفة والتوابل والنكهات الشائعة الأخرى.

-قوالب الشوكولاتة

في عام 1828، اكتشف الكيميائي الهولندي كونراد يوهانس، طريقة لعلاج حبوب الكاكاو، بأملاح قلوية لصنع الشوكولاته البودرة إذ يسهل خلطها بالماء، وعٌرف المنتج بعد ذلك باسم "الكاكو الهولندي"، وسرعان ما أدى إلى إنشاء الشوكولاتة الصلبة.

أثناء القرن التاسع عشر، انتشرت إضافة الحليب إلى مشروب الشوكولاتة بدلًا من الماء وفي عام 1847م، واستطاع البريطانيJoseph Fry إنشاء أول قطعة من قوالب الشكولاتة عن طريق إضافة زبدة الكاكاو إلى "الكاكو الهولندي".

-الشوكولاتة بالحليب

تعود صناعة الشوكولاتة بالحليب إلى الهولندي دانيال بيتر، الذي أضاف مسحوق الحليب المجفف إلى الشوكولاتة في عام 1876م.

حتى ذلك الوقت كان من الصعب مضغ الشوكولاتة، ولكن في عام 1879م اخترع السويسري رودولف ليندت، آلة تمزج الشوكولاتة والهواء معا، ما يمنحها تناسقًا سلسًا في الفم لمضغها بسهولة.

ومع نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، انتشرت شركات الشوكولاتة الرائدة مثل Cadbury وMars وNestle و Hershey، والتي انتجت مجموعة متنوعة من الشوكولاته لتلبية الطلب المتزايد عليها.