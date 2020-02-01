تضرك أكثر.. لا تتناول الطماطم إذا كنت مصابًا بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشفت أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، في مقابلة صحفية، إن تناول الطماطم لا يجلب الفائدة للجسم، دائمًا بل يضره في بعض الحالات.
واستشهدت يلينا بدراسة طبية، مؤكدة أنه لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول الطماطم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وشددت الطبيبة الروسية، على ضرورة ابتعاد الذين يعانون من مشاكل في المعدة، عن تناول مشتقات البندورة، مثل الكاتشب، ومعجون الطماطم.
وعلى الرغم من أضرار الطماطم، إلا أنها أشارت إلى فوائدها الأخرى للجسم، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الدقيقة والمواد الغذائية الرئيسية، وكذلك اللايكوبين مضاد للأكسدة وله تأثير مفيد على غدة البروستاتا.
وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن الطماطم المعالجة حراريا أكثر فائدة من الطماطم الطازجة، لذا قبل استخدامها، يجب أن تطبخ لفترة قصيرة على نار هادئة.
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