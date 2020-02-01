كيف تحصل على الكالسيوم المناسب لجسمك يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت هيئة "نظام الجودة الروسية"، أن الزبادي لا يكفي لسد الحاجة اليومية للجسم من الكالسيوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشر قبل أيام، أن تناول الجبن والحليب المكثف إلى جانب الزبادي يوفر حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم، وفقا لما ذكر "روسيا اليوم.

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وأشارت المنظمة، إلى نسبة الكالسيوم في منتجات الألبان الحامضية يجب ألا تقل عن 60 ملجم لكل 100 جم.

ويحتوي الزبادي على 75 إلى 83 في كل 100 جم، ولكن وفقا لتوصيات هيئة حماية المستهلك يجب ألا تقل كميته اليومية للمستهلكين الذي أعمارهم 19-50 سنة عن 1000 ملجم، وبعد سن الخمسين 1.2 جم يوميا.

ونصح الخبراء بعدم الاعتماد على مصدر واحد لتلبية حاجة الجسم اليومية منه.