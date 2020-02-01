ماسكرا حواجب شفافه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 01:42 مساءً - رسمة الحواجب هي إحدى أبرز ميزات جمال المرأة، وهي عامل أساسي في إطلالتها في كافة الأوقات، بالتالي من الضروري إعدادها بشكل متقن لتدوم ثابتة طوال اليوم. ويعد استخدام ماسكرا الحواجب الشفافة ضرورياً، حيث يمنح حاجبيك مظهراً صقولاً ومتألقاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل أنواع ماسكرا الحواجب الشفافة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



NYX PROFESSIONAL MAKEUP Control Freak Eyebrow Gel

ماسكرا حواجب شفافة من NYX

تتميز ماسكرا الحواجب الشفافة هذه من NYX، بتركيبتها غير اللزجة التي تضاعف حجم الحواجب وتجعل رسمة الحواجب مثالية وثابتة طوال اليوم. وبإمكانك تطبيقها فوق بودرة الحواجب وأيضاً فوق كحل الحواجب.

تابعي المزيد: زيوت طبيعية لتكثيف الحواجب الخفيفة



Givenchy Mister Brow Groom Universal Brow Setter

ماسكرا حواجب شفافة من جيفنشي

تشتمل ماسكرا الحواجب الشفافة من جيفنشي، على الفيتامين B5 الذي يمنح حجماً لحاجبيك، وهي أحد أرقى المنتجات الحديثة والمبتكرة الموجهة للمرأة العصرية التي تولي اهتماماً كبيراً برسمة حاجبيها والحفاظ عليها ثابتة ولامعة لوقت طويل.



jane iredale PureBrow Brow Gel

ماسكرا حواجب شفافة من jane iredale

إن ماسكرا الحواجب الشفافة هذه مكونة من مزيج من المكونات الطبيعية والعضوية، ومصنوعة بتقنية عالية تعمل على تثبيت الحاجبين في مكانهما لساعات طويلة. كما أنها مرفقة بفرشاة رفيعة تسهل عليك تطبيق ماسكرا الحواجب.

تابعي المزيد: 6 خطوات للحصول على مكياج مناسب للمراهقات

Advertisements



Essence Dear Eyebrow Lash Brow Gel Mascara

ماسكرا حواجب شفافة من Essence

تعد Essence إحدى العلامات التجارية التي تلتزم بصنع منتجات خالية من المواد القاسية التي تؤثر سلباً على البشرة والشعر. وهذا ما ينطبق على هذه الماسكرا الشفافة المخصصة للحواجب. وبالإمكان استخدامها للحاجبين والرموش في الوقت نفسه.



MILK MAKEUP KUSH Clear Brow Gel

ماسكرا حواجب شفافة من MILK MAKEUP

تركيبة ماسكرا الحواجب الشفافة هذه غنية بزيت بذور القنب الذي يعمل على تغذية وترطيب حاجبيك، كما أنها تتميز بفرشاتها الصغيرة التي تمكنك من تشكيل وتثبيت حاجبيك بدقة، والنتيجة رسمة حواجب لامعة وثابتة وأنيقة لوقت طويل. إضافة الى أنها خالية تماماً من المواد القاسية كالبارابين والكبريتات.



blinc Extreme Longwear Eyebrow Mousse

ماسكرا حواجب شفافة من blinc

هذه الماسكرا الشفافة المخصصة للحواجب تتميز بتركيبتها المضادة للماء والتعرق والرطوبة، كما أنها غنية بالببتيدات المرطبة التي تمتلك فوائد مضادة لشيخوخة البشرة أسفل الحواجب. وهي من أفضل الخيارات التي تمكنك من الحصول على رسمة حواجب ثابتة تدوم طويلاً.

تابعي المزيد: أنواع الأيلاينر وطريقة استخدام كل منها