للبشرة السمراء.. مكياجك من وحي إيفا لونغوريا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 01:42 مساءً - تتميّز إطلالات النجمة السمراء إيفا لونغوريا بأناقتها اللافتة، وهو أمر ينطبق على إطلالتها التجميلية وخياراتها في الموضة على حدّ سواء. فهي تتمتع بذكاء كبير يسمح لها باختيار كل ما يليق بها، خاصة في أسلوب المكياج الذي تعتمده لتبرز جمال ملامحها.



إذا كنت تتمتعين ببشرة سمراء مثل إيفا لونغوريا، إليك أهم الخطوات التي تعتمدها للحصول على مكياج ناجح وجذاب.

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ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



بشرة جافة تعني مكياج مليء بالشوائب. ومن هنا تحرص إيفا لونغوريا على ترطيب بشرتها جيداً قبل أن تبدأ بتطبيق أي مستحضر مكياج.



كريم أساس بتركيبة خفيفة

كريم أساس بتركيبة خفيفة



تختار إيفا لونغوريا كريم أساس بتركيبة خفيفة وبدرجة قريبة من لون بشرتها الطبيعي حتى تحصل على سحنة متجانسة ومشرقة وفي الوقت نفسه تحافظ على ملامح طبيعية.



البلاش البرونزي

البلاش البرونزي



حرصاً منها على الحفاظ على سمرتها الجذابة، تختار إيفا لونغوريا بلاش باللون البرونزي وبدرجة فاتحة، وفي بعض الأحيان تلجأ إلى المزج بين هذا اللون ودرجات زاهية من الزهري أو المشمشي.

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برايمر العيون قبل الظلال

برايمر العيون



تتمتع إيفا لونغوريا بعينين لوزيتين ما يسمح لها بالإبتكار في أسلوب المكياج لإظهار جمالهما. وهي قبل أن تبدأ بتطبيق مكياج العيون، تضع مستحضر البرايمر الذي يوحّد لون الجفن ويثبّت الظلال لفترة أطول.



ظلال بدرجات ترابية

ظلال بدرجات ترابية



الدرجات الترابية هي الأنسب للون عينيها البنيّتين، وهي تمزجها مع بعض الدرجات النارية كالبرتقالي أو النحاسي. فهذا المزيج بين الألوان يجعل مكياج عينيها يبدو أكثر توهّجاً وإشراقاً.



قلم الكحل لا الأيلاينر

قلم الكحل



تفضّل إيفا لونغوريا استخدام قلم كحل أسود لإضفاء لمسة غامضة على مكياج عينيها عوضا عن استخدام الأيلاينر. فهي تعتبره عملياً أكثر ويمنحها مكياجاً بسيطاً وجذاباً في الوقت نفسه.



ماسكرا أو رموش صناعية

ماسكرا



قد تلجأ إيفا في بعض الأحيان إلى استخدام رموش صناعية في مناسباتها الهامة لأنها تؤمن بأن الرموش البارزة سرّ جمال العينين. أما لمكياجها اليومي، فهي تختار ماسكرا بتركيبة تكثّف رموشها وتزيدها طولاً.



أحمر شفاه بلون هادئ

أحمر شفاه بلون هادئ



إنسجاماً مع أسلوب مكياجها البسيط، تختار إيفا أحمر شفاه بتركيبة الغلوس الشفافة أو بدرجات البيج، حتى تحافظ على مكياج ناعم وبعيد عن الصخب.

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