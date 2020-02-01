الملح الإنجليزي.. مقشر طبيعي للجسم لملمس كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 01:42 مساءً - إن تطبيق مقشر طبيعي للجسم هو أحد الخطوات الهامة والضرورية التي يجب على المرأة اتباعها للحصول على بشرة ناعمة الملمس ومتجانسة اللّون، بعيدًا عن المواد الكيمائية المركبة والمكلفة جداً.

لذا نقدّم لكِ اليوم مقشر طبيعي للجسم وهو مقشر الملح الإنجليزي الذي له قدرة استثنائية على العناية بالبشرة، وتخليصها من خلايا الجلد الميت، وتخفيف الالتهابات، وتليين العضلات المشدودة

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فوائد مقشر الملح الإنجليزي للجسم



يسهم في التخلص من خلايا الجلد الميّتة التي تكسو الجسمَ وتعطيه المظهرَ غير الصحيّ.

يمنح الجسم النعومة الفائقة ليصبح بملمس الحرير.

ينظف المسامات من الداخل، وبالتالي التخلّص من مشاكل البشرة.

إزالة البكتيريا والميكروبات.

ينشط الدورة الدمويّة.

التخلص من النتوءات الموجودة.

يوحّد لون البشرة ويزيل التصبّغات الجلديّة.

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مكوّنات مقشر الملح الإنجليزي

مقشر الملح الإنجليزي للجسم

كوب من الملح الإنجليزي.

ملعقتان من الملح العادي الخشن.

عصير ليمونة.

أربع ملاعق من زيت الزيتون النقي.

إحدى الأعشاب الطبيعة (خزامى، زعتر، إكليل الجبل).

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خطوات مقشر الملح الإنجليزي للجسم

مقشر الملح الإنجليزي للجسم

يُمزج كوب من الملح الإنجليزي مع ملعقتي الملح العادي الخشن، ثم يُضاف إلى خليط الملح أربع ملاعق من زيت الزيتون النقي، يُضاف من بعدها عصير الليمون الطازح، وتُقلب مكوّنات المقشر معاً.

يُغطى المقشر بغطاءٍ محكم لحين الاستخدام.

ويُستخدم المقشر مرةً أسبوعياً بعد تعريض الجسم لبخار الماء أثناء الاستحمام، أو يمكن استخدامه كمقشرٍ جاف دون تبليل الجسم بالماء، مع ضرورة غسل الجلد بالماء الدافئ بعد الانتهاء من التقشير، ويمكن إضافة الأعشاب العطرية، فيمكن إضافة الخزامى لمزيدٍ من الاسترخاء، أو إضافة أوراق الزعتر لتطهير الجسم وتنقيته، أو إضافة أوراق الروزماري لتنشيط الجسم.

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