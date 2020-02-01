مناكير مطفي مخملي..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 01:42 مساءً - يبرز المناكير المطفي المخملي أظافرك بأسلوب أنيق وراق ويجعلها ملفتة جداً. فإن كنت من محبات المناكير المخملي المات، فقد جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أجمل ألوان المناكير المطفي المخملي لتختاري من بينها ما يعجبك.



Rimmel Velvet Matte Nail Polish, Purple Opulence

مناكير مطفي مخملي أرجواني

يتميز هذا المناكير من Rimmel بلونه الأرجواني المطفي، الذي يلائم الأوقات كافة، فهو لون حيوي ويمنح أظافرك مظهراً جذاباً. فضلاً عن أن تركيبته تدوم طويلاً لتبقي أظافرك أنيقة لمدة أسبوع وأكثر، وهو لا يحتاج الى استخدام طبقة من المناكير الشفاف كما تفعلين في العادة.

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Chanel Le Vernis Velvet Nail Colour in 636 Ultime

مناكير مطفي مخملي أحمر

يضفي هذا المناكير الأحمر المخملي المطفي أناقة مخملية مثالية على أظافرك من خلال وضع طبقتين منه. فالأحمر لون غني عن التعريف، فهو سيد الألوان وملائم لجميع الأوقات من دون استثناء، وهو يشكل خياراً رائعاً لأيام العطلات والسهرات خلال الفصول كافة.



Beauty People Velvet Matte Nail Polish

مناكير مطفي مخملي أصفر

يتميز هذا المناكير بلونه الأصفر المخملي المات الذي يعد خياراً رائعاً لمحبات الجرأة والألوان الفاقعة، فتركيبته الكثيفة غير اللامعة تمنح أظافرك لمسة نهاية مخملية فائقة الجمال، إضافة الى أنها تجف بسرعة وتدوم طويلاً على الأظافر. يكفي أن تضعي منه طبقتين على أظافرك لتحصلي على النتيجة المرجوة.

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F.U.N Lacquer velvet matte nail polish

مناكير مطفي مخملي ترابي

لقد تم تصميم هذا المناكير ليتناغم وجميع ألوان البشرة، فلونه الترابي يضيف الى أظافرك لمسة أنيقة وعصرية ويكمل إطلالتك. إن هذا المناكير مثالي في أي مناسبة، فضلاً عن أنه سلس ومخملي ويجف بسرعة، وخال من المواد التي تلحق ضرراً بالأظافر.



Zoya Nail Polish in Iris Matte Velvet

مناكير مطفي مخملي أرجواني داكن

يتناغم هذا المناكير المطفي المخملي الأرجواني الداكن مع جميع ألوان البشرة، الداكنة والفاتحة والبيضاء، إضافة الى أنه خال من المواد القاسية التي تكون موجودة عادة في أنواع طلاء الأظافر. بإمكانك اعتماد هذا المناكير في الحفلات والأيام العادية على حد سواء، فهو سيمنح أظافرك مظهراً عصرياً جذاباً.

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Paris & Vine Velvet Matte Black Nail Polish

مناكير مطفي مخملي أسود

إن كنت تميلين الى المناكير باللون الأسود المطفي المخملي، فلا تترددي في تجربة هذا المناكير، فتركيبته كثيفة وغنية وغير لامعة، وتجعل أظافرك لافتة للنظر. وهو يلائم بشكل خاص ذوات البشرة البيضاء.

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