أفضل ماسك لتنعيم الشعر الخشن والمنفوش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 01:42 مساءً - إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخشن والمنفوش وتسعين الى الحصول على شعر ناعم وحيوي ولامع، تعرفي معنا في هذا المقال الى أفضل ماسك للشعر الخشن والمنفوش من مكونات طبيعية تعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، مما يمنحك شعراً حريرياً جذاباً.



ماسك الصبار وزيت اللافندر

ماسك الصبار وزيت اللافندر لتنعيم الشعر الخشن والمنفوش

استخرجي كمية مناسبة من جل الصبار من أوراق الصبار الطازجة، واخلطيها مع عشر قطرات من زيت اللافندر. حركي الخليط جيداً وطبقيه على فرواة رأسك وشعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالماء الفاتر.

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ماسك صودا الخبز

ذوبي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في نصف كوب من الماء، وحين تحصلين على قوام كريمي ناعم، دلكي به شعرك وفروة رأسك جيداً، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالماء الدافئ.



ماسك زيت السمسم

ماسك زيت السمسم للشعر الخشن والمنفوش

قومي بتسخين كوب من زيت السمسم بواسطة المايكروويف، من ثم طبقيه على شعرك وفروة رأسك. بعدها، غطي شعرك بغطاء مخصص للرأس أو بمنشفة مبللة بالمياه الدافئة، واتركيه لمدة أربعين دقيقة. عندها، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.

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ماسك حليب جوز الهند والليمون

امزجي جيداً كوباً من كل من حليب جوز الهند وعصير الليمون الحامض، من ثم طبقي المزيج على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تمشيط شعرك وتدليك فروة الرأس بحركات هادئة لمدة عشر دقائق. بعدها، لفي شعرك بمنشفة رطبة واتركيها لمدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.



ماسك الحليب والعسل

ماسك الحليب والعسل للشعر الخشن والمنفوش

اخلطي كوباً من الحليب السائل وملعقة كبيرة من العسل وبضع حبات من الفراولة المهروسة. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقي المزيج على شعرك ولفيه بمنشفة لمدة ساعتين كاملتين. بعدها، مشطي شعرك وحين يصبح جافاً اغسليه بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك زيت الزيتون والألوفيرا

قومي بخلط نصف كوب من كل من زيت الزيتون وجل الألوفيرا، وأضيفي إليهما بضع قطرات من إكليل الجيل. من ثم، طبقي الخليط على شعرك مع تدليك فروة الرأس جيداً به. لفي شعرك بواسطة غطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعة ونصف الساعة. بعدها، قومي بغسله على الطريقة المعتادة.