زوج رحاب بدر عن "انتحارها": حرامي دخل يسرقنا.. ومعندناش "جنش" بالسقف

لازال الغموض يسيطر على مصرع الصحفية رحاب بدر، المنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي، التي تم العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها في المنزل، ومازالت علامات الاستفهام تحوم حول مصرعها، الذي تكثف قوات الأمن جهودها لحل لغزه.

ووسط بعض الأقاويل بأن الصحفية رحاب "انتحرت"، ذكرت هويدا الحسن، صديقة أيمن عبد المنعم زوج الصحفية الراحلة، نص رده على ما يجرى تداوله بشأن انتحار "رحاب"، إذا أشارت له في منشوره عبر فيسبوك.

وقالت "هويدا": "بناء على طلب الصديق أيمن عبد المنعم زوج المرحومة رحاب بدر، أنشر نص رده على شائعة انتحارها، لحين تمالك نفسه وقدرته على الرد بنفسه".

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وتابعت "هويدا": "خبر انتحارها غير صحيح بالمرة وجاري مقاضاة كل من أصدر شائعات.. رحاب عمرها ما أخدت علاجات للاكتئاب ومفيش عندنا ولا مراوح ولا جنشات بالسقف الموضوع جنائي حرامي دخل يسرق وأنا مسافر، شكرًا ليكي يا هويدا للتوضيح وقريب هرد على كل (...) كتب كلام لا يمت للحقيقة بصلة".

مصدر أمني: الصحفية رحاب بدر انتحرت قبل اكتشاف الواقعة بـ6 ساعات

واستطردت "هويدا" نقلا عن الزوج المكلوم: "اللي بينتحر مبيشتريش أكل وشوكولاتة وبيبسي وتكلمني تهزر معايا وتتفق إنها هتاكل وتطلبني نتكلم لحد ما تنام لأني مكنتش بالقاهرة وتسيب الأكل ومتفتحهوش أصلا.. رحاب كانت رجلها على الأرض واقفة مش متعلقة ومش في جنش ولا مروحة ولا غيره".

واختتمت "هويدا": "رحاب كانت بتتمنى تسافر تعمل عمره وده كان هيتم قريب، وفوق كل ده ابنها كان أهم شيء في حياتها، وتفاصيل كتير أوي هحكيها في وقتها وهيتم مقاضاة كل من قرر يألف ويكتب أي كلام ليعمل سبق، أخيرا دي آخر صورة لينا مع بعض قبل الوفاة بيوم والعاقل يقول هل دي واحده هتسيبني وتروح تنتحر؟ رحم الله رحاب وربنا يصبر قلوب عائلتها وأحبابها".