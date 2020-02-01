صور.. منة فضالي تمتطي الخيل: كنت خايفة جدا

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "فضالي" خلال جلسة التصوير وهي تمتطي خيل، وترتدي ملابس رياضية وعلقت على الصورة قائلة: "بجد كنت خايفة جدًا جدًا". Advertisements وتلقت الفنانة الشابة عددًا من تعليقات متابعيها: "قلبي فارس وخيال.. وجمالها فوق الخيال"، "منورة يا قمر"، "خدي قلبي خلاص". يُذكر أنَّ منة فضالي أعلنت انسحابها من فيلم "ماكو"، وهو بطولة ناهد السباعي، نيكولا معوض، وبسمة، وخالد ‏أنور، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

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