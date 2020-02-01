ورشة لتعليم سيدات المنوفية مبادئ السباكة.. مشاركات: نوفر أجرة الصنايعي

نظمت إدارة التوعية والإعلام، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورشة عمل لتعليم السيدات، مبادئ السباكة الخفيفة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ضمن بروتوكول تعاون الهيئة، لنشر ثفافة ترشيد استهلاك المياه.

سيدة محمد علي، إحدى المشاركات في الورشة، قالت إنها تعلمت كيفية صيانة خلاط المطبخ، حتى توفر من كمية المياه المهدرة يوميا، مضيفة "أنا كنت بجيب السباك بياخد 50 جنيه، علشان يغيرلي قلب الحنفية، دلوقتي أنا عرفت إزاي أغيره، ومش هكلف بيتي فلوس زيادة، وكمان هوفر في المصاريف" .

فيما أكدت أماني محمد، إحدى المشاركات بورشة العمل، أن ورش تعليم السيدات السباكة الخفيفة، تعلمنا نعتمد على أنفسنا حتى في صيانة البيت، قائلة: "كنت بطلب السباك وفين وفين على مايجيلي، اتعلمت أغير قلب الخلاطات، ولو السيفون كمان بيسرب إزاي أقدر أعمله صيانة، وأغير اللي بايظ فيه"، بالإضافة إلى زيادة خبراتنا في كل المجالات.

من جانبه أكد محمود زين مدير إدارة التوعية بالشركة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تبذل مجهودا كبيرا من أجل توعية كل فئات المجتمع في كل المجالات، وجرى تنفيذ ورشة لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة، مع الجهات المختلفة في إطار الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

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وأضاف "زين"، أنه يجري التعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة المنوفية، ومديرية الثقافة والزراعة والري والصحة وتعليم الكبار والمجمع الإعلامي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني، بكل فئاته لتوصيل مفهوم ترشيد إستهلاك المياه لكل مواطن، الذي تعد تعليم السيدات في المنزل مبادئ السباكة، جزء رئيسي في الحافظ علب المياه .

وأوضح الدكتور مهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن التوعية بقضايا المياه أصبح أمرا ضروريا وحتميا، ولابد أن تتكاتف كل أجهزة الدولة، من أجل نشر الوعى المائي، لدى كل فئات الشعب لأن المياه أمن قومي، ويجب على الجميع التصدي لكل حالات التعدي على المياه، وإهدارها واستخدامها فى الأغراض، غير المخصصه لها.