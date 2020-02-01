فكرة جديدة لارتداء الجاكيت على طريقة الأنيقات خلال الشتاء في دول الخليج

فصل الشتاء في دول الخليج يختلف عن فصل الشتاء في كل دول العالم، فهو فصل محير فعلاً. تستيقظين لتجدي الشمس مشرقة والطقس رائع، وما إن تغادري المنزل تفاجئين بنسمات باردة وتندمين لو أنك أحضرت معك معطفاً. وفي الظهر تعود الحرارة لترتفع من جديد وتشعرين بأنه يوم هارب من أيام الصيف، وتتمنين لو أنك لم ترتدي ثياباً سميكة. وعندما يأتي المساء تعود البرودة من جديد والتي تتحول أحياناً إلى برودة شتوية حقيقية. إذاً فما هي الطريقة الأسلم لاختيار الملابس للإطلالات الشتوية، هل يجب أن ترتدي ملابس ثقيلة طول اليوم وتكوني مستعدة لتحمل أي تقلبات بالجو؟ أو تختاري الخفيفة وتعرضين نفسك للإصابة بالمرض؟ سؤال محير حقاً.

لكن مدونات الموضة وشهيرات انستغرام خرجن بفكرة مميزة لارتداء الجاكيت الشتوي السميك والرقيق بأسلوب جديد أنيق وعصري بحيث يصبح جزءاً من إطلالاتك اليومية دون أن تشعري بأنه هم يلبكك في حملانه أينما تحركت.

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في معرض الصور، شاهدي الطريقة التي طبقتها فوز الفهد لارتداء الجاكيت وطبقتها مرة على الجاكيت السميك ومرة على ذلك الخفيف. حيث أغلقت فوز أزرار الجاكيت أو السحاب ولفت الأكمام حول خصرها ليتحول الجاكيت ليصبح تنورة. كذلك الأمر مع دانا حوراني التي نسقت الجاكيت مع فستان أسود قصير، بأن أغلقت الأزرار العلوية للجاكيت بعد أن لفته حول خصرها بشكل غير متناسق لتكون النتيجة إطلالة عصرية وجديدة. بهذه الطريقة بإمكانك اصطحاب الجاكيت معك أينما ذهبت لكن دون حمله على اليد، بل بتنسيقه مع إطلالاتك بأسلوب جديد وعصري، وعندما تشعرين بالبرد بإمكانك فكه ببساطة وارتداؤه بالشكل الطبيعي. أليس ذلك رائعاً.

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