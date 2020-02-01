تعرف على توقعات إطلالات حفل الأوسكار 2020 من صيحات أسبوع الكوتور

كان شهر يناير حافلاً بالإطلالات وبالمهرجانات الكبيرة في عالم هوليوود، لكن يبقى الموعد الأهمّ والمنتظر هو يوم 10 شباط/فبراير، موعد حفل الأوسكار 2020. ففي هذا الحفل، يلتقي الفنّ مع السينما والتمثيل والموسيقى والإبداع وطبعاً الإطلالات الجميلة التي تأخذ الكثير من اهتمامنا ومن اهتمام نقّاد الموضة.

من ناحيةٍ أخرى، لم تمضِ أيامٌ كثيرة على انتهاء أسبوع الهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 من وسط العاصمة الفرنسية باريس، حيث اجتمع صانعو الأزياء الراقية وقدّموا أجمل وأفضل ما لديهم.

في حديثنا اليوم، وجدنا أن بعض نجمات هوليوود، تحديداً بعض الأسماء التي لها علاقة وطيدة بالموضة أمثال تشارليز ثيرون ومارغوت روبي وسكارليت جوهانسون أو نيكول كيدمان، لن يقبلن أن تكون خياراتهن مبتذلة أو عادية بل سيبحثن مع منسّقي أزيائهنّ عمّا سيجعلهن نجمات الأناقة والموضة.

بين أهمّ وأجدد صيحات أسبوع الكوتور وإطلالات النجمات خلال حفل الأوسكار 2020، جمعنا لك بعض التوقّعات التي من الممكن أن نراها بعد أسبوعين على السجادة الحمراء في لوس أنجلس.

توقّعات إطلالات حفل الأوسكار 2020

السجادة الحمراء أخيراً، أكّدت على صيحة الفساتين المكشوفة على الأكتاف وكذلك منصّات عرض الهوت كوتور في عروض جيفنشي Givenchy أو شانيل Chanel وغيرها أيضاً. برأينا، هذا الستايل قد تعتمده ربّما سكارليت جوهانسون أو أي نجمة أخرى، ولكننا حتماً سنراها بفستانٍ غير تقليدي أبداً يكشف عن جمالها وجاذبيتها.

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نتوقّع كثيراً أن تختار نيكول كيدمان مثلاً فستاناً أحمر اللون من فالنتينو Valentino لأنها غالباً ما تعتمد هذا اللون، وبرأينا هو أكثر ما يناسبها ويليق بشعرها الأشقر. لكن طبعاً لا يمكن أن تختار الأكسسوارات التقليدية وقد تتّجه إلى الألوان الغريبة أو تحصر خيارها بالمجوهرات الماسية.

أما تشارليز ثيرون التي لا تتخلّى عن العملية في إطلالاتها، فنتمنّى أن لا ترتدي جاكيت البلايزر وتميل إلى ما هو أكثر جاذبية مثل هذا الفستان الذهبي من الشراريب من ديور Dior. فهل ترين أنها قد تختار نفسه لحفل الأوسكار 2020؟

هذا وسيكون هناك الكثير والكثير من نجمات وممثّلات الشاشة الكبيرة، أمثال رينيه زيللويغر التي ستعتمد خياراً ناعماً وبسيطاً للغاية كذلك من Maison Margiela، أو حتى لورا درن التي ستميل إلى الفستان بالقصّة الكلاسيكية وغير المبالغ بها مثل تصاميم أرماني Armani Prive. فيما لن تحيّرنا مارغوت روبي كثيراً خاصّة أن فستانها سيكون من شانيل، فهل يمكن أن تعتمد ذلك بقصّة الطبقات باللون الأبيض مع الجاكيت القصيرة؟ أو أي فستانٍ من التويد.

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