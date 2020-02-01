الملكة رانيا تختار زيًا تقليديًا بالنقشة العربية الساحرة لإطلالة في غاية الجمال

أطلت الملكة رانيا في العقبة للقاء مجموعة من سيدات المحافظة النشميات، وإختارت التألق بالزي التقليدي الأنيق بالنقشة العربية الساحرة فبدت بغاية الجمال والأناقة.والمعروف عن الملكة رانيا أنها أيقونة للموضة وتتأثر بإطلالاتها النساء في العالم العربي وحول العالم، إذ تختار أهم الماركات العالمية للتألق بها، ولكنها أيضاً تلجأ في كثير من الأحيان الى الزيّ التراثي او العباية لتزيّن بها إطلالتها، خصوصاً انها معروفة بحبّ دعم المواهب العربية.

الملكة رانيا أطلت أمس بالعباية السوداء المطرزة بنقشات بألوان الأحمر والأخضر والأبيض. وأكملت الملكة الإطلالة بتسريحة الشعر المرفوع، وإعتمدت ماكياجاً ناعماً. كما زيّنت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة.

تجعل الملكة رانيا من خيار القفطان والعباية خياراً أنيقة للمناسبات الرسمية. ومن أجمل إطلالاتها العام نذكر اللوك الذي اعتمدته بمناسبة عيد استقلال الأردن، حين اختارت تصميماً ذي لمسة شرقية من توقيع Esteban Cortazarنسّقته مع حذاء ستيليتو وحقيبة صغيرة.

وخلال إفطار للأيتام في الأردن، تألقت بالعباية الفستان باللون مع تطريزات بالأبيض والذهبي على منطقة الصدر. أضافت لاطلالتها حزاماً يضمّ الخصر من اللون الأبيض. وفي مناسبة أخرى أطلّت بصيحة العباية باللون الأسود بنقشات من اللون الزهري والبرتقالي والأرجواني، وزيّنت اطلالتها بـ حزام رفيع معدني يحدد الخصر .

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