بينهن صحفية وممثلة أفلام إباحية.. حكايات نساء اتهمن ترامب بالاغتصاب والتحرش

تطور شهدته قضية اتهام صحفية أمريكية إليزابيث جين كارول، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتصابها، إذ ذكر محامو الصحفية، إنهم طلبوا عينة من الحمض النووي الخاص بالرئيس الأمريكي، للتأكد من مطابقتها لعينة أخرى موجودة على فستان تقول الصحفية الأمريكية، إنها ارتدته أثناء الواقعة المزعومة، يوم 2 مارس الماضي، من أجل إخضاعها للتحليل والمقارنة، مع عينة مجهولة الهوية، موجودة على فستانها وتعود لرجل.

وكانت قضية "كارول"، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، في مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك" كشفت خلالها "كارول" صاحبة الـ75 عامًا، عن تفاصيل ما تعرضت إليه على يد "ترامب"، حينما التقت به صدفة، عند مدخل متجر "بيرجدورف جودمان" الواقع في حي "آبر إيست سايد"، وذلك في العام 1995 أو 1996، فهي لم تعد تتذكر العام تحديدًا.

وتابعت "كارول" في شهادتها، بأن "ترامب" طلب منها مساعدته في اختيار هدية لامرأة، فوافقته الأمر، ليطلب منها أن تجرب قطعة الثياب التي وقع الاختيار عليها، ثم اقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبدل الملابس، ظنت في البداية أنه يمازحها، لكنها وجدته يدخل حجرتها ليغتصبها بحسب زعمها، وذلك نقلًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وأكدت الصحفية السبعينية، أنها تعتزم نشر ما تعرضت إليه في كتاب يروي سيرتها الذاتية، بينما أسرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقتها، في إصدار بيان نفى من خلاله الاتهامات التي وجهتها إليه "كارول" قائلًا: "لم أقابل هذه المرأة في حياتي أبدا".

ومن المعروف، أن هذا الاتهام لم يكن من نوعه ضد "ترامب"، إذا خرجت بعض السيدات قبل ذلك كشفن عن الفضائح الجنسية للرئيس الأمريكي، قبل وصوله إلى سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية، ويرصدها "هن" في هذا التقرير:

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز

ستورمي دانيالز، هي ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية، التي كشفت في وقت سابق عن تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب، قبل 10 أعوام.

"الكشف الكامل" هو اسم الكتاب الذي أصدرته "دانيالز"، وروت من خلاله أن "ترامب عرض أمامها صورة زوجته ميلانيا وابنه بارون، قبل ممارسة العلاقة الحميمة في ولاية نيفادا سنة 2006".

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وتابعت الممثلة الإباحية، أن "ترامب" أخبرها بألا تقلق بشأن علاقتهما الحميمة، رغم زواجه من ميلانيا ترامب وإنجابه طفلهما "بارون"، وأكدت "دانيالز" بأن "ترامب" ظل يتصل بها في العام التالي لاستئناف علاقتهما.

جوليت هادي

في وقت سابق، كشفت جوليت هادي، المذيعة السابقة في قناة "فوكس نيوز"، عن تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقبيلها فجأة قبل 10 سنوات، بحسب زعمها.

وذكرت "جوليت" تفاصيل ما تعرضت إليه في البرنامج الإذاعي Mornin!!! With Bill Schulz: "دعاني ترامب إلى الغداء في ناطحة Trump Tower، وكنت أنا المدعوة الوحيدة إلى هذه المأدبة، وأمضينا الجلسة على انفراد.. وبعد الغداء، أوصلني ترامب إلى المصعد لوداعي، لكنه عوضًا عن تقبيلي على خدي عند الوداع، انحنى لتقبيلي على شفتي.. لم أشعر حينها بالإهانة، إلا أن دهشتي كانت بلا حدود، وقلت: ما هذا يا ربي".

وتابعت "جوليت"، أن ترامب لم يعاود مضايقتها، لكنها فضلت تفادي أي خلوة ممكنة معه، بعد ذلك اليوم، لعدم تكرار الموقف.

3 نساء من الكونجرس

"جيسيكا ليدز" و"راشيل كروك" و"سامنثا هولفي" ثلاث عضوات بالكونجرس الأمريكي، كشفن في وقت سابق عن تعرضهن للتحرش الجنسي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فأثناء انتشار حملة "أنا أيضًا" التي دشنتها النساء، للكشف عن جرائم التحرش الجنسي التي تلاحقهن، تحدثن أيضًا الثلاث نائبات عن محاولة "ترامب" بالتحرش بهن، من خلال ملاسمتهن بعمد، وتقبيلهن ومضايقتهن.

فذكرت "ليدز"، بأنها كانت جالسة بجوار "ترامب" في الطائرة، فتحرش بها جنسيًا، أما "هوفلي"، ذكرت أن "ترامب"، غمز إليها بطريقة جنسية، خلال مسابقة اختيار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.