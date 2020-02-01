بعد وفاة طفلة في أسيوط.. مخاطر إجراء عملية الختان

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الختان، هو عملية يتم فيه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو إصابتها أو تغييرها عن عمد، دون سبب طبي للقيام بذلك.

وهي العادة التي أدت إلى وفاة الطفلة ندى في أسيوط، مؤخرا، ولخلاف الوفاة للختان كثير من الأضرار والتي لا تبدأ فقط فور إجراء العملية، ولكنها أثار تستمر مع الأنثى طوال حياتها.

ويستعرض التقرير التالي، أضرار إجراء عملية الختان، بحسب موقعي "ويب مد"، و"هيئة الخدمات الصحية البريطانية".

أضرار الختان

عملية الختان مؤلمة للغاية ويمكن أن تضر بصحة النساء والفتيات بشكل خطير.

كما يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأجل مع الجنس والولادة والصحة العقلية.

لا توجد فوائد صحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويمكن أن تسبب أضرارا خطيرة، بما في ذلك:

ألم مستمر.

ألم وصعوبة ممارسة الجنس.

الالتهابات المتكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى العقم.

نزيف وخراجات.

مشاكل التبول أو سلس البول.

الاكتئاب.

إيذاء النفس.

مشاكل أثناء المخاض والولادة، والتي يمكن أن تهدد الحياة للأم والطفل.

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تموت بعض الفتيات بسبب فقدان الدم أو العدوى كنتيجة مباشرة لهذا الإجراء.

الختان والجنس

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يجعل ممارسة الجنس صعبا ومؤلما. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الرغبة الجنسية ونقص الإحساس الممتع.

تحدث إلى طبيبك أو أخصائي رعاية صحية إذا كنت تعاني من مشاكل جنسية تشعر أنها قد تسببها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث يمكن أن تحيلك إلى أخصائي علاج خاص يمكنه المساعدة.

في بعض الحالات، قد يوصى بإجراء عملية جراحية تسمى إزالة التلوث، والتي يمكن أن تخفف من بعض الأعراض وتحسنها.

الختان والحمل

قد تجد بعض النساء المصابات بالختان صعوبة في الحمل، وأولئك اللائي يعانين من الحمل يمكن أن يواجهن مشاكل أثناء الولادة.

إذا كنت تتوقعين طفلاً، يجب أن تسألك ممرضة التوليد عما إذا كنت قد خضعت لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في موعدك قبل الولادة.

من المهم أن تخبر ممرضة التوليد الخاصة بك إذا كنت تعتقد أن هذا قد حدث لك حتى يتسنى لهما ترتيب الرعاية المناسبة لك ولطفلك.

الختان والصحة العقلية

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يكون تجربة مؤلمة للغاية يمكن أن تسبب صعوبات عاطفية طوال الحياة، بما في ذلك؛

كآبة.

القلق.

ذكريات الماضي المؤلمة إلى وقت القطع.

الكوابيس ومشاكل النوم الأخرى.

تحدث إلى طبيب عام أو أي خبير رعاية صحية آخر إذا كنت تعاني من مشاكل الصحة النفسية أو العقلية التي قد تكون نتيجة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.