مدربة تحذر من الاعتماد على مقاطع الفيديو في تعلم اليوجا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لممارسة اليوجا فوائد عدة، منها تحسن وضعية جسمك وتخفيف حدة الآلام، غير إن هناك أنواعاً من اليوجا تمتاز بطابع رياضي، في حين تتمتع أنواع أخرى بتأثير روحاني.

وتقول جيسيكا فينك مدربة اليوجا الألمانية، إن أسلوب اليوجا المناسب يتوقف على الغرض من ممارستها، موضحة أن الأشخاص، الذين يرغبون في تعزيز قدرات الجسم وتحسين التنفس، يمكنهم اختيار الأنواع Hatha و Ashtanga و Iyengar، في حين يمكن للأشخاص، الذين يرغبون في الاسترخاء العصبي والهدوء النفسي، اختيار الأنواع Raja وJnana، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.

وحذرت فينك المبتدئين من الاعتماد على الكتب أو أسطوانات DVD أو مقاطع الفيديو عند تعلم اليوجا، وذلك لتجنب الإصابات. ومن الأفضل تعلم اليوجا على يد مدرب متخصص لتصحيح وضعيات الجسم الخاطئة.