يشبه الأبيض.. تعرف على أضرار السكر البني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

"الموت الأبيض" هذا هو الاسم الذي يطلقه البعض على السكر، وهذا اعتقاد خاطئ لأن سكر القصب مفيد للجسم، إلا أن الإفراط بتناول السكر مضر للصحة.

وبحسب خبير التغذية الروسي الدكتور أليكسي كوفالكوف، فإن ارتفاع نسبة السكر في الطعام يهدد جميع أعضاء الجسم المهم مثل الكبد والكلى، وفقًا لما نقل "روسيا اليوم".

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ويضيف كوفالكوف، يبحث الكثيرون في المتاجر عن أنواع من السكر بديلة للسكر الأبيض التقليدي. ولكن السكر "الداكن" و"البني" وغيرهما من أنواع وأشكال السكر، مبدئيا لا تختلف بشيء عن السكر الأبيض التقليدي، إلا باللون والشكل فقط.

ويقول، سواء السكر الأبيض أو البني كلها متشابهة ولها صيغة كيميائية بيولوجية تتكون من سكر الفركتوز والغلوكوز".

وهذا يعني ليس له أي فائدة تذكر، علاوة على أنه السبب في دخول كمية كبيرة من الزرنيخ إلى الجسم تطرد من الجسم خلال سنوات