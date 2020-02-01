6 توائم.. حالة ولادة نادرة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن، سكاي نيوز:

حملت امرأة أمريكية بثلاثة توائم، مرتين متتاليتين، في حالة نادرة، تحدث بنسبة مرة واحدة بين كل 64 مليون امرأة.

وأنجبت تيانا ستانتون من زوجها كاريل كوفينغون، طفلة أسمياها كيلي، ثم أنجبت بعد بضع سنوات قليلة 3 توائم، هما بنتان وصبي.

وإلى الآن تبدو الأمور عادية لكن تاينا وزوجها فوجئا بعد أشهر قليلة من إنجاب التوائم الثلاثة، بحمل جديد وأيضا بثلاثة توائم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الحمل بثلاثة توائم بشكل طبيعي دون عمليات إخصاب صناعي، وبشكل متتالي أمر نادر الحدوث، ويحدث ذلك مرة واحدة من بين 64 مليون حالة إنجاب توائم.

وكان الزوجان قد قررا بعد أن أصبح لديهما 4 أطفال أن يتوفقا عن الإنجاب، مؤكدين أنهما اتخذا كافة "التدابير اللازمة" لعدم حدوث أي حمل غير مرغوب.

ولكن مع الاحتياطات فوجئت تانيا بأنها حامل، وأيضا بثلاثة توائم، وأوضحت في تصريحات صحيفة أنها قد شعرت بالخوف والفزع، لكن ردة فعلها زوجها كانت معاكسة حيث كان سعيدًا بشكل كبير.

وأضافت: "لاحقا كنت سعيدة بما حصل معي.. لأنني كنت أصنع تاريخا"، على حد تعبيرها، ولكنها خلال فترة الحمل فقدت أحد التوائم، لتنجب لاحقا طفلين بصحة جيدة.

ورغم ضيق الحال جراء وجود ستة أطفال، قالت تانيا: " لدي الآن أبناء رائعين يحبونني، وهذا أفضل ما في الأمر"، مشيرة إلى أنها أنشأت موقعا على الإنترنت للحصول على تبرعات مادية، تستغلها في شراء احتياجات ذريتها من حفاضات وطعام وملابس.