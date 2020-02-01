صورة.. عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني في حفل بالتجمع الخامس

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف خاص، في أحد فنادق التجمع الخامس مع فرقته الغنائية، وقدم خلاله دياب أغنيته الجديدة "عم الطبيب".
اصطحب عمرو خلال الحفل، الفنانة دينا الشربيني، وسربت لهم صورة خلال الحفل.
يذكر أن "دياب"، كان طرح برومو أغنية عم الطبيب، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة.
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