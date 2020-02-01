طريقة عمل سلطة السيمون فيميه

السيمون فيميه من الأكلات التي تدخل في الساندويتشات، والسلطات، وكذلك هو مقبلات رائعة، ويستعرض التقرير التالي طريقة تحضير سلطة السيمون فيميه في البيت. المقادير 4 قطع سيمون فيميه. 1/2 عبوة ذرة حلوة. 4 ملاعق كبيرة خل بلسمك. 1/2 كوب زيت زيتون. عصير ليمون. بصلة مقطعة شرائح. Advertisements خس. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). جبن شيدر. طريقة التحضير يوضع 1/2 كوب زيت زيتون في وعاء، ويضاف إليه الليمون، وخل بلسميك. يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود. تضاف حبات الذرة وعليها شرائح البصل والخس. يقطع السيمون فيميه قطع صغيرة ورفيعة. يقلب جيدا حتى يمتزج الخل بكل مكونات السلطة.

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