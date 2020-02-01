تحدث كل 64 مليون حالة.. أمريكية تحمل 3 توائم في مرتين متتاليتين

في واقعة نادرة الحدوث، حملت امرأة أمريكية في 3 توائم لمرتين متتاليتين.

ووفقًا للتقارير إعلامية، فان تيانا ستانتون أنجبت من زوجها كاريل كوفينجون عند زواجهما طفلة أسمياها كيلي، ثم أنجبت بعد بضع سنوات قليلة 3 توائم، هما بنتان وصبي، إلا أن تاينا وزوجها فوجئا بعد أشهر قليلة من إنجاب التوائم الثلاثة، بحمل جديد وأيضا بثلاثة توائم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، يقول الأطباء، إن الحمل بثلاثة توائم بشكل طبيعي دون عمليات إخصاب صناعي، وبشكل متتالي أمر نادر الحدوث، ويحدث ذلك مرة واحدة من بين 64 مليون حالة إنجاب توائم.

وكان الزوجان قد قررا بعد أن أصبح لديهما 4 أطفال أن يتوفقا عن الإنجاب، مؤكدين أنهما اتخذا كافة "التدابير اللازمة" لعدم حدوث أي حمل غير مرغوب، ولكن ومع كل الاحتياطات فوجئت تانيا بأنها حامل، وأيضا بثلاثة توائم، وذلك بعد مضي 6 أشهر فقط على إنجاب الدفعة الأولى من التوائم الثلاثة.

Advertisements

وأوضحت تانيا في تصريحات صحيفة أنها قد انتابتها مشاعر من الخوف والفزع، لكن ردة فعل زوجها كانت معاكسة إذ شعر بسعادة غامرة.

وعن سعادتها بالحمل المتكرر في ثلاث توائم قالت: "لاحقا كنت سعيدة بما حصل معي.. لأنني كنت أصنع تاريخا"، على حد تعبيرها.

فرحة الزوجان بصناعة التاريخ لم تكتمل وذلك بفقدها خلال فترة الحمل أحد التوائم، لتنجب لاحقا طفلين بصحة جيدة.

رغم ضيق الحال جراء وجود ستة أطفال، قالت تانيا: "لدي الآن أبناء رائعين يحبونني، وهذا أفضل ما في الأمر"، مشيرة إلى أنها دشنت موقعا على الإنترنت للحصول على تبرعات مادية، تستغلها في شراء احتياجات ذريتها من حفاضات وطعام وملابس.