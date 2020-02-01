رسالة لرضوى الشربيني: "خنت حبيبي وعايزاه يسامحني".. والإعلامية ترد

قرأت رضوى الشربيني، رسالة وصلت لها تقول "أنا خنت حبيبي وكرهني، إزاي أقدر أرجعه ليا؟"، ذلك خلال حلقة الجمعة، من برنامج "إنتي وبس" المذاع عبر فضائية "cbc سفرة".

وردت الشربيني: "هو عمره ما هيرجع لك يا حبيبتي وأي شخص ما، ست أو راجل، لما بيفقد الثقة في الشخص اللي قدامه خاصة الموضوع لو ليه علاقة مع شخص تاني صعب قوي إن العلاقة ترجع".

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وتابعت: "لو حضرتك رجعتي له وهو سامحك كلميني كده عن اللي هيحصل بعد السيناريو ده، وهيبقى رايحة فين وجاية منين وكنتي بتكلمي مين، وايه اللي ضمني أنك كنتي بتكلمي واحدة مش واحد، وهيفضل يطلع عينك ومش هيتجوزك".

وتساءلت رضوى الشربيني، عن سبب خيانة هذه الفتاة لحبيبها: "خنتيه عشان انتي مش كويسة ولا هو مش مالي عينك ولا لأنه مش مديكي اللي انتي محتاجاه"، مضيفة: "لو هو مش مالي عينك، طالعة من عيلة ومحترمة أنك تقولي له مع السلامة، أنت مش مالي عيني، وأنا مش عايزاك".