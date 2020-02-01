فوائد ممارسة اليوجا

الغرض من ممارسة اليوجا هو بناء القوة والوعي والوئام في كل من العقل والجسم، على الرغم من وجود أكثر من 100 نوع أو مدرسة مختلفة من اليوجا، فإن معظم الجلسات تشمل عادة تمارين التنفس والتأمل واتخاذ الاتجاهات التي تمد وتثني مجموعات العضلات المختلفة.

ويستعرض التقرير التالي فوائد اليوجا بحسب موقع "ويب مد".

الفوائد الجسمانية

إن تقنيات الاسترخاء المدمجة في اليوجا يمكن أن تقلل من الألم المزمن، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي، يمكن لليوجا أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الأرق.

تشمل المزايا الجسدية الأخرى لليوغا

زيادة المرونة.

زيادة قوة العضلات.

تحسين التنفس.

الطاقة.

الحيوية.

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الحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن.

تخفيض الوزن.

صحة القلب والدورة الدموية.

تحسين الأداء الرياضي.

الحماية من الإصابة خلال التمارين.

الفوائد العقلية

بصرف النظر عن الفوائد الجسدية، تتمثل إحدى أفضل فوائد اليوجا في كيفية مساعدة الشخص على التحكم في الإجهاد، والذي من المعروف أن له آثار مدمرة على الجسم والعقل، حيث يمكن أن يكشف الإجهاد عن نفسه بعدة طرق، بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة، ومشاكل النوم، والصداع، وتعاطي المخدرات، وعدم القدرة على التركيز، ويمكن أن تكون اليوجا فعالة جدًا في تطوير مهارات المواجهة والتوصل إلى نظرة أكثر إيجابية حول الحياة.

إن دمج اليوجا للتأمل والتنفس يمكن أن يساعد في تحسين الحالة النفسية للشخص، حيث أن ممارسة اليوجا بانتظام تخلق وضوحًا وعقلانية؛ يزيد من الوعي بالجسم؛ يخفف من أنماط الإجهاد المزمنة؛ يرتاح العقل.