في الدايت.. أي أنواع البروتين أنسب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يعد البروتين من العناصر الأساسية التي تساهم في رفع معدل الحرق والشعور بالشبع، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ولكن تكون الحيرة في اختيار نوع البروتين المناسب والذي يساهم في فقدان الوزن، وفي نفس الوقت يمد الجسم بالفوائد الصحية التي يحتاجها.
وما بين بروتين نباتي أو حيواني، وما بين أسماك، لحوم، دواجن، يحتار البعض، للتعرف على نوع البروتين الأنسب.
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