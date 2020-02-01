طريقة عمل صينية السمك الماكريل في الفرن

تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد "صينية السمك الماكريل"، في المنزل، نظرا لمذاقها المميز، وفوائدها الصحية.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة"، خطوات تحضير صينية السمك الماكريل في المنزل

مقادير صينية السمك الماكريل

كزبرة

زيت كمون ناعم

طماطم

عصير ليمون

بطاطس

ثوم

شبت

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فلفل رومى

ملح

فلفل حار

فلفل أسود

طريقة التحضير صينية السمك الماكريل

- خلط الملح والكمون والفلفل الأسود وعصير الليمون والثوم والكزبرة الجافة.

- تتبيل سمك الماكريل بالخليط.

- تشويح السمك بالزيت، مع إضافة بصل وفلفل حار وبطاطس.

- وضع السمك فى بايركس، مع إضافة عصير الليمون، ثم وضع طماطم وفلفل رومي، وإدخال الصينية الفرن.