قد لا تعرف الكثير من السيدات أن يمكن الاستغناء عن السكر في المخبوزات الحلوى كتحضير كيكة مالحة، ولذلك تقدمها "هُن" للشيف غادة التلي. لمحبي الحلويات.. طريقة تحضير كيك العسل الأسود مقادير كيكة مالحة 2 كوب دقيق 1 ملعقة بكينج بودر 1 ملعقة بيكنج صودا 1 كوب شيدر 2 بيض ثلث كوب زيت سوسيس رشة ملح 1 كوب لبن ربع كوب زيتون أسود نصف كوب ذرة Advertisements 1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم 1 ملعقة كبيرة زعتر للوجه 2 كوب لبنة طماطم شيري نعناع طازج طريقة تحضير كيكة مالحة يخفق البيض مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب كهربائي يضاف إليه اللبن وصلصة الطماطم ويستمر الخفق جيدًا يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح ويضاف إلى الخليط في العجان تضاف الجبنة والسوسيس والذرة والزعتر والزيتون الأسود ويخلط الخليط جيدًا يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد لتقديمها يدهن الوجه باللبن وتزين بالطماطم والبصل الأخضر

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