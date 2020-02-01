بعد انفصال 20 عاما.. مسن يتزوج طليقته الستينية

رغم انفصالهما قبل 20 عامًا لكن الذكريات الطيبة لازالت تربط بينهما ليقرر رجل سعودي في الثمانين من عمره الزواج من طليقته الستينية مرة أخرى، بعدما انفصلا لخلاف أسري.

وكان الزوجين المنحدرين من محافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، تزوجا طيلة 30 عامًا، لكنهما قررا الانفصال لمدة عقدين من الزمن، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وروى ابنهما الأكبر المخرج محمد أبوحريد، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، "كان والدي ووالدتي يعيشان بسلام ووئام طوال 30 عاما، لكن خلافا أسريا أنهى رحلة زواجهما المثالية قبل 22 عاما".

وأضاف "بعد طلاقهما وقعت على عاتقي الكثير من المسؤوليات ومنها رعاية أشقائي، بل إن تعرض والدي للجلطة ضاعف مسؤولياتي، وكان الأمل رغم مضي السنوات يلازمني في لم الشمل من جديد وعودة والدي ووالدتي إلى بيت الزوجية".

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وتابع: "كنت خلال الأسابيع الماضية في مهمة عمل في الرياض، حين تلقيت اتصالًا من والدي الشيخ مرعي أبو حريد، إذ بادرني بطلب الزواج من والدتي، وعندها غالبتني الدموع في موقف استحضرت فيه الكثير من التفاصيل والأحداث".

واستطرد "شاورت والدتي وأخذت رأيها في طلب والدي، فوافقت فورا وحددت المهر بـريال واحد فقط، راجية من الله أن يجعل قبولها لوالدي الطاعن في السن مرضاة لله أولا".

ولاقت القصة تفاعلا كبيرا من رواد "تويتر" إذ تلقى ابنهما تعليقات الكثيرين: "ألف مبروك وربي يسعدهم دنيا وآخرة" "الحمد لله عودة المياه لمجاريها" "ألف مبروك أيها الغالي.. أسعدك الله ورزقك وإخوتك برهما وسعادتهما.. ما أجمل هذا الشعور، وما أجمل هذه المناسبة التي يندُر حدوثها، لولا حرصك وطيب قلبيهما ومحبتهما لبعضهما التي لم تذبُل رغم الفراق عقدين كاملين. اللهم كما جمعتهما في الدنيا مرة أخرى اجمعهما مع أبنائهما في الفردوس الأعلى".