الامارات | محمد إمام يشكر الأردنيين على «الهدية» وحُسن الضيافة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشكر الأردنيين على «الهدية» وحُسن الضيافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم محمد إمام الشكر إلى الأردنيين على حسن الضيافة، بعدما حرص على حضور العرض الخاص لفيلمه «لص بغداد» هناك، وسط الجمهور، ليكون الأردن محطة إمام الثانية بعد الإمارات، التي شاهد إمام فيلمه الجديد بإحدى سينماتها. ونشر إمام صورتين عبر حسابه على «إنستغرام» لهدية تلقاها من المعجبين في الأردن، وهي «اسوارة» سوداء، كتب عليها بحروف ذهبية بارزة «الزعيم الصغير». وعلق إمام على الصورة قائلاً «شكراً على الهدية الجميلة وحسن الضيافة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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