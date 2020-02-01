الامارات | اختيار اليوغا المناسبة يتوقف على الغرض من ممارستها

شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار اليوغا المناسبة يتوقف على الغرض من ممارستها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدربة اليوغا الألمانية جيسيكا فينك، أن أسلوب اليوغا المناسب يتوقف على الغرض من ممارستها؛ مشيرة إلى أن هناك أنواعاً من اليوغا تمتاز بطابع رياضي، في حين تتمتع أخرى بتأثير روحاني.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يرغبون في تعزيز قدرات الجسم وتحسين التنفس، يمكنهم اختيار الأنواع Hatha و Ashtanga و Iyengar، في حين يمكن للذين يرغبون في الاسترخاء العصبي والهدوء النفسي اختيار Raja وJnana.

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وحذرت فينك المبتدئين من الاعتماد على الكتب أو أسطوانات أو مقاطع الفيديو عند تعلم اليوغا، وذلك لتجنب الإصابات. ومن الأفضل تعلم اليوغا على يد مدرب متخصص لتصحيح وضعيات الجسم الخاطئة.

جيسيكا فينك:

هناك أنواع من اليوغا تمتاز بطابع رياضي، في حين تتمتع أخرى بتأثير روحاني.