الامارات | «آل مكتوم الخيرية» تدعم صندوق الطلبة بكليات التقنية العليا في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «آل مكتوم الخيرية» تدعم صندوق الطلبة بكليات التقنية العليا في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت هيئة آل مكتوم الخيرية 600 ألف درهم دعماً لكليات التقنية العليا في دبي، لمصلحة صندوق الطلبة، بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير احتياجات الطالبات، بما يدعم مسيرتهن الأكاديمية، ويعزز من نجاحهن، وقدرتهن على تخطي أي عقبات تواجه تطور تحصيلهن العلمي.

وسلم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، شيك التبرع لمدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، أحمد الملا، بحضور مدير كليات التقنية بدبي، همسة العماري. وقال الصايغ إن كليات التقنية ترفد المجتمع بآلاف الخريجين والخريجات سنوياً، المؤهلين وفق احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات، مؤكداً حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، على تخصيص إسهامات مالية لمصلحة صندوق الطلبة، لتمكين الكليات من الوفاء باحتياجات طلبتها، وأداء رسالتها التعليمية بنجاح. من جانبه، تقدم أحمد الملا، مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة والدعم السنوي الذي تقدمه هيئة آل مكتوم، بما يسهم في دعم طلبة الكليات، ومساعدتهم على التحصيل العلمي دون أي معوقات، مشيراً إلى علاقات التعاون المستمرة منذ سنوات مع الهيئة، بما يعزز رسالة الكليات ودورها في دعم أداء الطلبة. وأوضح أحمد الملا أن هناك لجنة متخصصة في الكليات، تتولى مسؤولية تحديد الطلبة ممن لديهم احتياجات فعلية تتطلب توفير الدعم اللازم لتلبيتها من خلال صندوق الطلبة، بحيث يوجه الدعم المالي لتلك الحالات لتعزيز نجاح أصحابها وتفوقهم الأكاديمي.