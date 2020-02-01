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الامارات | تامر حسني يشكر السعوديين

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دبي■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه النجم تامر حسني بالشكر إلى الجمهور السعودي، بعد تحقيق إيرادات فيلمه «الفلوس» أكثر من 70 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر السعودي، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية، وفقاً للشركة الموزعة للفيلم في ، حيث كتب عبر حسابه بموقع «إنستغرام»: «شكراً من كل قلبي جداً جداً، مرّة شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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