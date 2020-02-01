الامارات | تامر حسني يشكر السعوديين

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يشكر السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه النجم تامر حسني بالشكر إلى الجمهور السعودي، بعد تحقيق إيرادات فيلمه «الفلوس» أكثر من 70 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر السعودي، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية، وفقاً للشركة الموزعة للفيلم في السعودية، حيث كتب عبر حسابه بموقع «إنستغرام»: «شكراً من كل قلبي جداً جداً، مرّة شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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