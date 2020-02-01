الامارات | وفد أردني يطلّع على تجربة الترجمة الفورية المركزية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وفد من طلبة كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على تجربة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي في مجال الترجمة الفورية المركزية. وجاءت زيارة الوفد الأردني في إطار الجهود المستمرة بين الجانبين لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والشرطية. وقدم نائب مدير القطاع، العميد مسلم محمد العامري، خلال الزيارة، شرحاً عن تجربة الترجمة الفورية المركزية، التي يطبقها قسم الإسناد الجنائي التابع للقطاع، مستخدماً أفضل الأساليب الحديثة في التعامل مع القضايا من مختلف الجنسيات بالسرعة والدقة ضمن الدور الريادي الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في هذا المجال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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