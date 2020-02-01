الامارات | مصرف الشارقة الإسلامي يسعد موظفيه وأسرهم برحلة ترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الإسلامي يسعد موظفيه وأسرهم برحلة ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مصرف الشارقة الإسلامي، أخيراً، رحلة ترفيهية للموظفين والموظفات وعائلاتهم في منتزه شرطة الشارقة الصحراوي على امتداد شارع مليحة، بمشاركة نحو 1200 شخص من جميع الأعمار، وفي أجواء عائلية استمتع خلالها الحضور بالعديد من الفعاليات والنشاطات المشوقة.

جاءت المبادرة السنوية في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على إسعاد موظفيه، وتعزيز الروح العائلية بينهم، وتقديراً لجهودهم في خدمة عملاء المصرف.

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وقال مدير الاتصال المؤسسي في المصرف، حسن البلغوني: إن «هذه الرحلة السنوية تشكل وسيلة لتعزيز التقارب بين الموظفين، وتمكينهم من الاستمتاع مع عائلاتهم بأجواء فصل الشتاء الجميلة، ما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل، ويزيد من قدرة الموظفين على تلبية احتياجات العملاء وإسعادهم».

ووجه البلغوني الشكر والتقدير إلى شرطة الشارقة، لتعاونها بحجز المنتزه الصحراوي بالكامل لمصرف الشارقة الإسلامي، وللمجهودات التي يبذلها الأفراد والمتطوعون لإنجاح هذه الفعالية كل عام، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الطرفين.

وشهدت الرحلة الترفيهية تفاعلاً من الموظفين والموظفات وعائلاتهم، الذين استمتعوا بالفعاليات والمنافسات المنظمة، إلى جانب مسابقات وجوائز قدمت إلى الفائزين، فيما شارك الأطفال في العديد من الفقرات، خصوصاً الورش التي نالت إعجابهم، وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، إضافة إلى استمتاعهم بمرافق المنتزه.