الامارات | 7 نصائح لإنجاح خطوات رسم الحواجب

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لإنجاح خطوات رسم الحواجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إضافة إلى سحر الماسكارا التي تحبذها جميع النساء حول العالم لإضفاء بعد جمالي خاص على العيون خلال تطبيق خطوات الماكياج اليومي أو ماكياج السهرات، فإن طريقة رسم الحواجب لا تقل بالتالي أهمية عن قيمة الماسكارا في عمليات وضع الماكياج اليومي، إذ يؤكد خبراء الماكياج والمتخصصون حول العالم بشكل دائم على قيمة حسن اختيار ألوان الحواجب التي تتناسب مع ألوان البشرة، ومن ثم أهمية رسم الحواجب بطريقة مناسبة وطبيعية تتلاءم مع عمر المرأة وملامح وجهها وشكل عينيها، وحتى لونها، للحصول على نظرة جذابة وموفقة بخطوات لا تبدو معقدة للكثير من السيدات، بفضل ما تقدمه من نصائح ذهبية لإنجاح عملية ضبط شكل ولون الحواجب بطريقة صحيحة تساعد على إبراز تفاصيلها التي تعتبر بروازاً حقيقياً للوجه. وهنا بعض خطوات رسمها حسب ما يقترحها الخبراء:

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