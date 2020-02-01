الامارات | «زهرات» يشاركن بفاعلية في التغيير الإيجابي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، ورشتي عمل متخصصتين بهدف مساعدة منتسباتها الزهرات اللاتي تبلغ أعمارهن ما بين 7 و11 عاماً، على لعب دور فاعل في التغيير الإيجابي ضمن مجتمعاتهن من خلال المبادرات العملية. وركّزت ورشة بعنوان «لوّن ونوّر» على أهمية مساعدة المحتاجين، وشهدت صناعة شموع كرمز إلى النور الذي يضيء حياة المحتاجين. واستهدفت الورشة 35 زهرة، لتثقيف الفتيات برؤية ورسالة المؤسسة، وتعريفهن بمبادرات أطلقتها مؤسسة القلب الكبير لدعم ومساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مناقشة طرق دعم المعوزين وتمكينهم من عيش حياة كريمة. كما شاركت 10 زهرات و15 مرشدة ومرشدة متقدمة، بحملة الشتاء تحت عنوان «بادر لتسعد»، تعرفن خلالها إلى الحملة الشتوية التي نظمتها مفوضية مرشدات الشارقة. كما تم تشجيع الزهرات على اقتراح مبادرة يمكنهن تنفيذها بأنفسهن، وترجمت رؤية الفتيات في توفير حاجات أساسية للمحتاجين خلال الشتاء، إذ اقترحت الزهرات خطة تهدف لتحويل أفكارهن إلى مشروع عملي، شمل تحديد موعد لجمع الأغراض المستعملة، وتعمل المشاركات على فرزها في «صناديق الشتاء» التي توزع على المحتاجين. - 35 منتسبة استقطبتهن «لوّن ونوّر» التي ركزت على مساعدة المحتاجين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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