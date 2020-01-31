فرحة وصور تذكارية.. أسما شريف منير توقع كتابها الأول "طلقني" وسط المعجبين

شاركت خبيرة التجميل أسما شريف منير، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء توقيع كتابها الأول "طلقني" الذي طرحته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.

وعلقت "أسما" على مقطع الفيديو، الذي وثق بعض الصور التذكارية التي التقطتها مع معجبيها: "الحمد والشكر لله.. ربنا يخليكم ليا بجد وجودكم جنبي كان كل حاجة، بحبكم أوي".

وتلقت "أسما" الكثير من تعليقات متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" للتهنئة بكتابها الأول: "ربنا يحبب فيكي خلقه" "متحمسة أوي" "ألف مبروك يا جميلة".

وكانت أسما شريف منير تحدثت لـ"هن" عن كتاب "طلقني" الذي يعد أولى تجاربها في الكتابة، بأنه يتضمن نصائح عن الحياة الزوجية، وفضلت اختيار العنوان الصادم الذي يجذب انتباه القراء.