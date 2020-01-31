رضوى الشربيني تحذر الشباب: لما توزنك بفلوسك تبقى في علاقة سامة

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن علامات ما أسمته بالعلاقات السامة التي تربط الشباب بالفتيات، موضحةً أن هناك بعض التصرفات التي تثبت أن الفتاة لا تحب شريكها.

وذكرت رضوى، خلال حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، تصرفات تصدر عن الفتيات، عندما لا يفضلن الشباب المرتبطين معهن في علاقة عاطفية، مثل عدم الاهتمام وكثرة الانتقاد والاهتمام بالجانب المالي على حساب الشخصية.

وأوضحت: "لما تبقى مش مهتمة بيك، ولما تعلق على شكلك ليل نهار، ولما توزنك بفلوسك مش بشخصيتك، ولما متكونش رحيمة بيك، ولما مثتنيش عليك وتقولك حلاوتك وجمالك ودقنك وطعامتك ولما تحس إنك مش في أمان مع بنت وتسيبك كل يوم بسبب ومن غير سبب تبقى في علاقة سامة".