محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن تعد آلام التهاب المرارة من الآلام الشديدة والتي ترهق أصحابها، وفي الغالب تحدث نتيجة تراكم العصارة الصفراء بسبب وجود حصوات تتسبب في انسداد الأنبوب الواصل بين المرارة والكبد ويبحث البعض عن طرق طبيعية تساهم في التخلص من الألم، وللتعرف على الطرق الطبيعية التي تساهم في علاج التهاب المرارة وتخفيف حدة آلامها. لقراءة المزيد: طرق منزلية تساهم في علاج التهاب المرارة.. اضغط هنــا

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