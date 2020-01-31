محمد اسماعيل - القاهرة - في 5 خطوات.. الطريقة السليمة لغسل يديك
كتبت- لمياء يسري:
تزداد أهمية غسل اليدين بطريقة سليمة يومًا بعد يوم، مع انتشار الجراثيم والأمراض الجديدة في جميع أنحاء العالم، خصوصًا بعد خروج فيروس كورونا الجديد من الصين إلى عدة دول حول العالم، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، خطوات غسل اليد بطريقة سليمة، كما يلي:
1- بلل يديك بالماء.
2- ضع كمية كافية من الصابون على يديك.
3- ادعك يديك جيدًا بالصابون، وبين أصابعك.
4- اغسل يديك جيدًا بالماء للتخلص من الصابون.
5- نشف يديك بالمناديل، واغلق الصنوبر بالمنديل وليس بيدك.ش
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