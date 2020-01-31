محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تظهر على المرأة بعض الأعراض الأولية التي تكشف عن الحمل، ولكن حتى ظهور تلك الأعراض تحتاج المرأة للخضوع لبعض الفحوصات للتأكد من وجود الحمل، وهناك بعض الطرق المنزلية التي قد تتبعها المرأة وتساعدها في الكشف عن الحمل، لقراءة المزيد: من المنزل.. 5 طرق تساعدك على الكشف عن الحمل.. اضغط هنــا

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