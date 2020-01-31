للحماية من العدوى.. أسعار ونصائح مهمة حول استخدام الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

انتشار أي فيروس جديد دائمًا ما يثير المخاوف لدى الكثيرين، وبالتالى نسعى لإيجاد طرق للوقاية والحد من انتشار العدوى.

ومع انتشار فيروس "كورونا حول العالم، والذي حصد أرواح 213 شخصًا وأصاب 9692 حتى الآن، وانتشر في أكثر من 18 دولة، أخذت الدولة ومنظمة الصحة العالمية إجراءات وقائية للحفاظ على الحد من توغل الفيروس، ونشر مجموعة من النصائح للمواطنين، أهمها النظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار ووضع مناديل على الفم والأنف عند العطس، أو السعال، وأيضاً استخدام الكمامات كحاجب وواقٍ.

وفي هذا الصدد، توضح الدكتورة سوزان بيسر المختصة بطب العائلة، أنّ الكمامة العادية التي تستخدم لمرة واحدة مناسبة للوقاية من الفيروسات، لكن يجب التأكد عند شرائها، من قدرتها على حجز الجسيمات المحمولة بالجو، ومنع دخولها إلى الأنف أو الفم.

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وتضيف "بيسر" لـ"الخليج 365"، أن الكمامات التي تستعمل مرة واحدة هي الأفضل، ويجب التخلص منها بعد كل استعمال، وعندما تصبح الكمامة رطبة تنخفض فعاليتها، وتصبح غير قادرة على منع وصول الفيروسات.

وأوضحت المختصة بطب العائلة، أنه يجب الانتباه، إلى أن الكمامة ليست فعالة بنسبة 100%، ولا تغني عن الاحتياطات الأخرى التي يجب اتخاذها لتجنب نقل أو التقاط العدوى، والأفضل أن يبقى المصاب داخل المنزل، في حين أن غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس أمر ضروري.

ونصحت بضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم غسل الوجه ووضع الجزء الأبيض من الكمامة ملامس للوجه عند ارتداء الكمامة.

وبحسب مجموعة من الصيدليات في حي المهندسين بالجيزة، وأيضا مواقع التسوق الإلكتروني تختلف أسعار وأشكال كمامات الحماية من انتقال العدوى، من 2 لـ43 جنيهًا حسب النوع والخامة، فهناك القماش العادي والورق والبلاسيتك، غير إنّ جميعها تؤدي نفس الغرض وهو تجنب وصول الفيروس من خلال الهواء، فضلًا عن أنّ النوع الأكثر تداولاً هو الأزرق القماش العادي، والذي يبلغ سعره 2 جنيه.