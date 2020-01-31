محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي هرمونات الجسم تؤثر بشكل واضح على الوظائف الحيوية ، وعند حدوث أي خلل فيها يتعرض البعض للكثير من المشكلات الصحية الخطيرة.. التقرير التالي يستعرض أبرز المشكلات الصحية التي يتسبب فيها اضطراب الهرمونات. لقراءة المزيد: مشكلات صحية يسببها اضطراب الهرمونات بالجسم.. اضغط هنـــا

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